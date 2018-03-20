13:50 20.03.2018 | Общество | Новости
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Борис Джонсон назвал абсурдным отрицание РФ причастности к отравлению Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскрыл намерение России отравить экс-разведчика Сергея Скрипаля. Так, цель инцидента заключается именно в преследовании и запугивании инакомыслящих и повстанцев против власти РФ.

Борис Джонсон назвал абсурдным отрицание РФ причастности к отравлению Скрипаля

Об этом говорится в статье главы МИД для Daily Telegraph.

Как считает британский политик, действующий президент России ведет свое государство в опасном направлении. Ведь, как известно, в период своего правления Владимир Путин затягивал гайки государственных репрессий и преследовал воображаемых врагов.

По его мнению, когда лидер начинает вести себя подобным образом, не приходится удивляться, что многим из его соотечественников кажется привлекательным пример стран, которые придерживаются другой шкалы ценностей.

Использование нервнопаралитического вещества "Новичок" против Скрипаля и его дочери Юлии было преднамеренным, считает Джонсон. Глава МИД Великобритании также отметил, что Кремль явно с трудом пытается выстроить свою версию инцидента.

"Если бы это было боевое отравляющее вещество, они погибли бы на месте, это очевидно", - подчеркнул министр.

Напоследок Джонсон добавил, что почти каждая страна, представитель которой присутствовал за столом, пострадала от злонамеренных или разрушительных действий России. В чатсности, многие из них подверглись ложному пропагандистскому нажиму, который сегодня испытывает уже и Великобритания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", отравление Скрипаля свидетельствует о необходимости увеличения обороны региона. 


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