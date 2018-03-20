34 укранца погибло в пожарах за неделю

Как говорится в сообщении, благодаря оперативным действиям пожарных, ликвидировано 712 пожаров, спасены на пожарах 18 человек и не допущено уничтожение огнем 317 зданий и 36 единиц техники.

На пожарах погибли 34 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5,3 млн гривен.

В течение недели подразделения ГСЧС осуществляли выезды для проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий.

В частности, с начала недели зарегистрировано около 1,2 тыс. чрезвычайных происшествий, на которых спасены 29 человек. Кроме того, отмечается, что в течение недели на водных объектах погибли десять человек.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в результате пожара на Калиновском рынке в Черновцах пострадали три человека.