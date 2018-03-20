06:00 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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34 укранца погибло в пожарах за неделю

На пожарах в Украине за неделю, с 12 по 18 марта 2018 года, погибли 34 человека,  а спасли жизни 18 людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

34 укранца погибло в пожарах за неделю

Как говорится в сообщении, благодаря оперативным действиям пожарных, ликвидировано 712 пожаров, спасены на пожарах 18 человек и не допущено уничтожение огнем 317 зданий и 36 единиц техники.

На пожарах погибли 34 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5,3 млн гривен.

В течение недели подразделения ГСЧС осуществляли выезды для проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий.

В частности, с начала недели зарегистрировано около 1,2 тыс. чрезвычайных происшествий, на которых спасены 29 человек. Кроме того, отмечается, что в течение недели на водных объектах погибли десять человек.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в результате пожара на Калиновском рынке в Черновцах пострадали три человека. 


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