12:50 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ нашла женщину, которая помогала боевикам забирать чужие жилища

В Мариуполе сотрудниками Службы Безопасности Украины захватили очередную участницу организованной группировки, которая обеспечивала боевикам ДНР неправомерный захват жилого имущества гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 

СБУ нашла женщину, которая помогала боевикам забирать чужие жилища

Правоохранительные службы выяснили, что женщина, проживающая на временно неподконтрольной территории Донетчины состояла в банде, члены которой запустили механизм противоправного переоформления прав собственности на объекты недвижимости в Донецке на членов незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". 

Сообщается, что преступники изготавливали поддельные документы, пользуясь похощенной печатью одного из районных судов Донецка.

Завершальное переоформление квартир осуществлялось государственными регистраторами на подконтрольной украинскому власти территории.

Псевдодоговаора заключались без ведома и физического присутствия настоящих владельцев недвижимости, которые покинули временно неподконтрольную территорию из-за действий террористов.

Мариупольской злоумышленнице сообщено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Служба безопасности Украины в Харькове задержала бизнесмена из так называемой "Донецкой народной республики" за финансирование сепаратистов. 


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