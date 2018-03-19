13:30 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Воины Украины взяли в плен российского контрактника - ФОТО

Украинские военнослужащие на временно неподконтрольной территории страны взяли в плен гражданина России Александра Зайца, который воевал в рядах сепаратистов.

Воины Украины взяли в плен российского контрактника - ФОТО

Об этом в понедельник, 19 марта, сообщается на странице Тwitter Миротворца.

Как выяснилось, на Донбассе противник воюет с конца мая 2014 года. Заяц приехал из Санкт-Петербурга и являлся командиром взвода девятого полка морской пехоты так называемой ДНР.  Кроме того, воин РФ принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино.

"Заяц взят в плен в марте 2018 года. Награжден медалью За ратную доблесть. Имеет склонность к алкоголю", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государство Кувейт поддерживает инициативу Украины в части введения миротворческой миссии на не подконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей.


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