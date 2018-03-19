В Украину отправилась инспекционная группа США

По информации Управления верификации Генштаба, на текущей неделе иностранные верификаторы проведут две инспекции объявленных мест.

С целью исполнения международных обязательств в сфере контроля над обычными вооружениями на территории Украины будет находиться многонациональная инспекционная группа США для проведения двух инспекций объявленных мест по ДОВСЕ в период с 19 по 23 марта 2018. В состав инспекционной группы США войдутв девять человек, в том числе представители Румынии и Польши.

В пресс-службе отметили, что основной миссией для принятых мер является контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

По условиям, международная инспекционная группа сообщит о месте первой инспекции через час после прибытия в пункт въезда-выезда Днепра.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", всего за год президентства Трампа государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил 21 трлн долларов.