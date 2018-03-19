20:32 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине все еще остаются без света полусотни населенных пунктов

По состоянию на семь часов вечера, понедельника, 19 марта, сложных погодных условий в Украине не наблюдается.

В Украине все еще остаются без света полусотни населенных пунктов

На данный момент небольшой снег идет в Донецкой и Ивано-Франковской областях. Вместе с тем 59 населенных пунктов в семи областях страны все еще остаются обесточенными.

Такие данные обнародовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, согласно сообщению, без света все еще сидят люди в 16 населенных в Днепропетровской области, 16 - в Донецкой, 16 - в Запорожской, четыре - в Николаевской, четыре - в Одесской, два - в Херсонской и один населенный пункт в Кировоградской области.

Вместе с тем, движение транспорта на автомобильных дорогах страны обеспечено, - заверили в ГосЧС, добавив, что сейчас на дорогах снег убирают 2 479 человек и 1 923 единиц техники.

Аэропорты и морские торговые порты также работают в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждают, что в Украине резко ухудшатся погодные условия. Непогода будет сопровождаться снегопадами и метелями в центральных и южных областях. Как сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сегодня практически на всей территории страны ожидаются снегопады, метели, а на дорогах гололедица.


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