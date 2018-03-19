В Украине разыскиваются 7 тыс. неплательщиков алиментов – ФОТО

Отмечается, что в Украине работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов.

Тем, кто отказывается уплачивать алименты ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием.

В данное время семь тыс. человек объявлены в розыск, 5,5 тыс. исполнений общественно полезных работ, 82 397 запретов на выезд за границу, 79 843 запретов управлять авто, 79 591 запретов пользоваться оружием.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что в нашей стране наконец-то заработал публичный реестр должников по уплате алиментов, который насчитывает уже свыше 75 тыс записей.