В Украине остаются обесточенными 129 населенных пунктов

В ночь на понедельник, 19 марта, в семи областях сработала автоматическая система защиты линии электропередач. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, за последние два дня в результате сильных снегопадов, налипания мокрого снега и порывов ветра без света в Запорожской области остались люди в 40 населенных пунктах.

В Николаевской области обесточено 35 поселков, в Донецкой - 22, Днепропетровской - 17, Одесской - десять, Херсонской - три и Кировоградской - два населенных пункта.

Также в ГосЧС подчеркнули, что движение автомобильного транспорта на автодорогах страны обеспечено.

На расчистке дорог сейчас работаент 1120 единиц техники и 1 470 человек, - заверили в ведомстве, добавив, что спасатели отбуксировали 308 единиц автотранспортных средств и оказали помощь 483 гражданам

При этом, по данным ГосЧС, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 19 марта, в Украине сохранится зимний характер погоды. В южных, восточных и большинстве центральных областей циклон обусловит сложные погодные условия. Тут пройдет сильный снег, местами метели, снежные заносы. В западных и северных областях, а днем по всей Украине небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду, в южной и восточной частях местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 3-8 градусов мороза.