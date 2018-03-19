В столице растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как утверждает чиновник, показатель заболеваемости составил 749,6 (за 10-ю неделю 593,5) и ниже эпидемического порога на 34,5%. В настоящее время в Киеве интенсивность эпидемического процесса на уровне, характерном для данного периода года.

По его словам, в медицинские учреждения за 11-ю неделю эпидсезона госпитализированы 188 человек, из них 145 детей. За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинация против гриппа не проводилась. Всего с начала эпидемического сезона вакцинировано 27451 человек, из них 6537 - дети.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Закарпатской области за последнюю неделю зарегистрировано 158 случаев инфицированных корью. Таким образом, это приблизительно на 7% больше чем на предыдущей неделе.