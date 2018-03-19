В понедельник в Украине сохранится зимняя погода

В южных, восточных и большинстве центральных областей циклон обусловит сложные погодные условия. Тут пройдет сильный снег, местами метели, снежные заносы.

В западных и северных областях, а днем по всей Украине небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду, в южной и восточной частях местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 3-8 градусов мороза.

В Киеве сегодня небо практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится. Днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 11-13 градусов ниже нуля. Днем будет от 5 до 7 градусов мороза.

На западе Украины ясно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 8-15 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 3-9 градусов.

На севере страны ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 9-14 градусов мороза. Днем будет от 3 до 10 градусов со знаком минус.

В центре Украины ночью сильный снег, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 7-15 градусов. Дневная температура воздуха составит 3-8 градусов мороза.

На востоке Украины ночью сильный снег, днем умеренный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 7-15 градусов. Дневная температура воздуха составит 2-8 градусов мороза.

На юге Украины ночью сильный снег, днем небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, метель. Температура воздуха ночью опустится до минус 7-12 градусов. Дневная температура воздуха составит 1-6 градусов мороза.

В Крыму сегодня днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 4-10 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.