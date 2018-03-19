13:20 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Министерстве обороны сообщили о состоянии травмированного бойца

В зоне проведения антитеррористической операции одному воину Вооруженных сил Украины была нанесена травма во время боя за минувшие сутки. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

В Министерстве обороны сообщили о состоянии травмированного бойца

Боевое ранение одного украинского защитника было им получено во время вражеского обстрела. Медики оперативно отреагировали, доставив его в военно-мобильный госпиталь. Представитель отмечает, что состояние здоровья нашего военнослужащего оценивается как средней тяжести.

За прошедшие сутки вражеские силы дважды открывал огонь на донецком направлении по позициям вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Дмитрий Гуцуляк добавил, что на луганском направлении в прошлые сутки не прозвучало ни одного выстрела.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Инфром", боевики в воскресенье, 18 марта, совершили один обстрел позиций сил антитеррористической операции на Донбассе.


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