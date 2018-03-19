В Министерстве обороны сообщили о состоянии травмированного бойца

Боевое ранение одного украинского защитника было им получено во время вражеского обстрела. Медики оперативно отреагировали, доставив его в военно-мобильный госпиталь. Представитель отмечает, что состояние здоровья нашего военнослужащего оценивается как средней тяжести.

За прошедшие сутки вражеские силы дважды открывал огонь на донецком направлении по позициям вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Дмитрий Гуцуляк добавил, что на луганском направлении в прошлые сутки не прозвучало ни одного выстрела.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Инфром", боевики в воскресенье, 18 марта, совершили один обстрел позиций сил антитеррористической операции на Донбассе.