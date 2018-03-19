В январе население Украины уменьшилось на 21,5 тысячу человек

За месяц оно сократилось 21 500 человек. Количество умерших продолжает превышать число новорожденных.

Такие данные в понедельник, 19 марта, на своем официальном сайте опубликовала Государственной службы статистики.

По данным ведомства, превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших - 56 живорожденных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат население Украины за 2017 год сократилось почти на 200 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2018 года в стране насчитывается 42,38 миллионов граждан. Таким образом, в ведомстве подсчитали, что за прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 198, 1 тысяч человек. При этом, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших - 63 живорожденные.