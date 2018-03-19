10:32 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды

В понедельник, 19 марта, в Украине резко ухудшатся погодные условия.

Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Синоптики предупреждают, что непогода будет сопровождаться снегопадами и метелями в центральных и южных областях. Как сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сегодня практически на всей территории страны ожидаются снегопады, метели, а на дорогах гололедица.

При этом в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях прогнозируется сильный снег, снежные заносы, а в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед. На юге и востоке страны порывы ветра усилятся до 15-20 метров на секунду.

В связи с чем в ГосЧС напоминают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта в центральных областях и Прикарпатье, а также усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи со сложными погодными условиями в Украине оказались обесточенными 129 населенных пунктов. В ночь на понедельник, 19 марта, в семи областях сработала автоматическая система защиты линии электропередач.


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