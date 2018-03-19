12:55 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские бандоформирования регулярно устраняют

Полиция в течении первых двух месяцев 2018 года ликвидировала деятельность 60 бандформирований. Статистика показывает, чтото на 42% больше сравненительно с январем и февралем прошлого года. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Украинские бандоформирования регулярно устраняют

По данным Министерства внутренних дел, больше всего преступных групп найдено с помощью оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики.

В 2014 году за первые два месяца была приостановлена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций, тогда как за аналогичный период этого года - 60. Число раскрытых полицейскими банд выросло с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачено 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против семи - в 2014 году.

В общем полиция за первые два месяца 2018 года устранила деятельность 60 бандоформирований. Кроме того, правоохранителями разоблачена деятельность девяти преступных угрупировок против двух - в 2017 году.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Инфром"сервисные центры МВД ввели чек-листы практического экзамена для получения водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


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