Украинские бандоформирования регулярно устраняют

По данным Министерства внутренних дел, больше всего преступных групп найдено с помощью оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики.

В 2014 году за первые два месяца была приостановлена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций, тогда как за аналогичный период этого года - 60. Число раскрытых полицейскими банд выросло с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачено 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против семи - в 2014 году.

В общем полиция за первые два месяца 2018 года устранила деятельность 60 бандоформирований. Кроме того, правоохранителями разоблачена деятельность девяти преступных угрупировок против двух - в 2017 году.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Инфром", сервисные центры МВД ввели чек-листы практического экзамена для получения водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба МВД.