13:45 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина бьет рекорды по безработице

Объемы и уровень занятости в Украине в течении последних десяти лет составляют очень низкие показатели, в то время, когда уровень безработицы высокий. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства социальной политики Украины Виктор Иванкевич на круглом столе "Будущее рынка труда в Украине".

Украина бьет рекорды по безработице

По его словам, отечественный рынок труда допускает небезызвестное количество недоучетов и проблем и давно функционирует в таких условиях.

За девять месяцев 2017 года уровень безработицы составлял 9,4% по сравнению с соответствующим предыдущего года (9,2%). Среднемесячное количество безработных составляет 1 миллион 700 тысяч человек, как сообщает Виктор Иванкевич.

Несмотря на это, незадолго до мирового кризиса 2008 года уровень безработицы в Украине составил 7,4%.

В течении девяти месяцев 2017 года произошло сокращение количества и доли занятых в неформальном секторе экономики в пользу формального на 273 тысячи человек по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по состоянию на 15 февраля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 378 800 безработных, это на 24 тысячи человек больше, чем в прошлом месяце.


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