11:15 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Продолжается эпопея с противостоянием Нафтогаза и Газпрома - ВИДЕО

Президент Петр Порошенко призвал Европу отказаться от Северного Потока-2. Между тем, Газпром подал апелляцию в Стокгольмский арбитраж по делу поставок. И собирается обжаловать еще и решение по транзиту.

Продолжается эпопея с противостоянием Нафтогаза и Газпрома - ВИДЕО

Гость студии — Олег Гавриш — эксперт по вопросам энергетики.


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