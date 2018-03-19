Продолжается эпопея с противостоянием Нафтогаза и Газпрома - ВИДЕО

Расторжение "Газпромом" договоров с Киевом как холодный расчет "Газпром" начал расторжение договоров на поставку и транзит газа, подав "документы о разводе" с "Нафтогазом". Такой шаг, очевидно, должен принудить ЕС к строительству газопровода, пишет на страницах Der Standard Андре Баллен.

Из-за взрыва в Австрии транзит газа через Украину снизился на 23 процента Вследствие взрыва на газопроводе в Австрии транзит газа по территории Украины сократился на 23 процента до 200 миллионов кубов в сутки.

Украина и Кувейт договорились усилить сотрудничество в сфере торговли оружием - ФОТО Президент Украины Петр Порошенко подписал с правительством государства Кувейт соглашение об усилении сотрудничества в военной сфере. Об этом передает пресс-служба главы государства.