08:59 19.03.2018 | Общество | Новости
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Канада будет усиливать контроль за оборотом оружия

Парламентарии Канады на этой неделе представят новый законопроект, который предусматривает жесткий контроль за покупкой оружия. Об этом сообщает CBC News.

Канада будет усиливать контроль за оборотом оружия

Отмечается, что предлагаемые изменения в законодательство могут включать расширенные проверки на наличие предыдущих проблем с законом и истории ментального здоровья лиц, которые намерены приобрести огнестрельное оружие.

Соответствующий законопроект, также может ужесточить проверки тех, кто уже имеет оружие, позволив регулярный пересмотр их соответствия требованиям лицензии.

Предполагается, что местные магазины по продаже оружия могут обязать проверять у покупателей разрешительные документы и хранить записи о всех продажах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", компания Colt Canada хочет заключить с Украиной соглашение и вооружить украинскую армию своими штурмовыми винтовками.

Как утверждают представители канадской оружейной компании, еще в январе произошла встреча с украинскими чиновниками. В ходе переговоров обсуждался весь процесс поставки оружия, который может затянутся до двух лет.


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