09:58 19.03.2018 | Общество | Новости
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Иванка Трамп так и не смогла долететь до Нью-Йорка

Дочь и зять президента США Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, исполняющие функции советников американского президента, экстренно вернулся в аэропорт Вашингтона.

Иванка Трамп так и не смогла долететь до Нью-Йорка

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер хотели полететь в Нью-Йорк, однако их поездку перебила поломка. Причина отказа двигателя также не называется. При этом, посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне прошла успешно.

По данным источника, после инцидента с вертолетом Кушнер с супругой вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Иванка Трамп дочь американского президента и его старший советник возглавит президентскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.


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