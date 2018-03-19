Иванка Трамп так и не смогла долететь до Нью-Йорка

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер хотели полететь в Нью-Йорк, однако их поездку перебила поломка. Причина отказа двигателя также не называется. При этом, посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне прошла успешно.

По данным источника, после инцидента с вертолетом Кушнер с супругой вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Иванка Трамп дочь американского президента и его старший советник возглавит президентскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.