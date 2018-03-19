ЕС получила списки организаторов выборов в Крыму

Об этом сообщает издание LB.ua

По словам политического директора МИД Украины Алексея Макеева, европейцам был передан список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму.

Макеев отметил, что к сегодняшней встрече европейских дипломатов с Климкиным в Брюсселе был проявлен значительный интерес, которого не было никогда.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен отправится в Брюссель. Тут запланирована его встреча с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Климкин примет участие в публичном мероприятии Центра европейской политики "Строя безопасную и прочную Украины: прогресс и вызовы".