Аброськин два месяца работал на российских оккупантов: из Севастополя его попросили за торговлю и употребление наркотиков

Этот факт широко известен общественности и СМИ, в частности, и со слов ветеранов АТО. Вместе с тем, это обстоятельство биографии Аброськина пока никак не отразился на доверии к нему со стороны Авакова и Порошенка.

Ветеран АТО Анатолий Виногродский в интервью изданию "Гордон" в марте прошлого года также рассказал о том, что о руководящей должности в Донецке (после того как таки покинул Крым) Аброськин договорился лично с Ринатом Ахметовым.

"После этого он договорился с Ахметовыми ему дали должность в Донецкой области. Чем он занимается? Он покрывает наркотрафик, который идет через Мариуполь. Это однозначно. Потому что, когда он появился в Донецкой области, под Мариуполем расширились поля конопли, в оборот пошли новые виды наркотиков. Непосредственно под его крышей происходит незаконный разлив спирта. Он крышует реализацию контрафактной водки", – отметил Виногродский, характеризуя работу Аброськина в Донецна должности главы областного управления МВД).

При этом, как писала крымская пресса, работа с наркоторговцами в Донецке для Аброськина была уже не в новинку. Именно эту "отрасль" в интересах местного криминалиста он курировал и в Крыму. В подтверждение этого говорят и сохранившиеся с тех времен крымские документы.

Так, Начальник департамента внутренней безопасности МВД Украины в г. Севастополь уведомил и. о. начальника городского управления милиции о том, что Аброськин "крышевал" деятельность преступного формирования под руководством Ярикова А. Р, а также вел роскошную жизнь, которая не соответствовала уровню его официальных доходов.

Позже стало известно, что проверка внутренне безопасности в отношении Аброськина закончилась для него плачевно. В оперативном порядке были подвержены его связи с ОПГ, в интересах которой он организовывал схемы "бесперебойных" поставок наркотиков в Крым.

Аброськина, по итогам расследования, вызвали "на разговор" и предложили ему написать заявление "по собственному желанию", предварительно дав показания на Ярикова. Довести начатое до конца, крымской милиции и СБУ помешала аннексия полуострова. Для Аброськина она стала не только "спасительной соломинкой" в этом частном деле, но и подарила надежду на быстрый карьерный рост при новой оккупационной власти.

Два месяца с оккупантами

Когда "зеленые человечки" вошли в Крым, генерал Александр Гончаров (глава УМВД Севастополя) отказался поддерживать новую "власть" и становиться начальником муниципальной милиции. Тогда Аброськин и подал свою кандидатуру на должность главы Севастопольской полиции. За его назначение даже высказался Алексей Чалый.

Однако, сбыться планам Аброськина снова помещало его нечистое прошлое. И даже нелегитимные захватчики полуострова предпочли избавиться от него, попросив покинуть Крым мирно. В конечном итоге после звонка из Москвы пост руководителя отдали Александру Поддубову.

Тогда севастопольские СМИ написали, что Аброськин до последнего "наделся на лучшее" и не спешил покидать Крым. Он всячески демонстрировал лояльность к "русской весне", но факты его крышевания "черных маклеров", наркодилеров, употреблении наркотических средств и укрывательство преступлений сыграли свою роль. Добавим, что эти обвинения подтверждают сегодня ряд оперативных документов СБУ.

Предательство

В связи с вышеописанным, политолог Петр Олещук еще в марте прошлого года публично обратился к руководителям страны с вопросом о том, почему не проведено расследования действий Аброськин в момент введения в Крым "зеленых человечков". Тогда, весной 2014, Аброськин был не просто рядовым ментом, а занимал пост зам.начальника УМВД в г. Севастополе. Следовательно, у него было достаточно полномочий и обязанностей, что бы противостоять оккупанту, справедливо подчеркивает Олещук. Но Аброськин, как и ряд его коллег, предпочел дать клятву верности российским захватчикам...

"Не надо говорить, что представляли собой органы "украинской власти" в Крыму и Севастополе. Собственно все они, это показали в 2014 году, массово и беспроблемно поклявшись оккупантам.

Что делал во время аннексии Аброськин - загадка. Данных об этом нет, сам он никогда ничего не рассказывал. Но факт остается фактом. Севастопольская милиция, будучи представителем украинской власти, никакого сопротивления российской оккупации не оказывала и массово перешла на службу оккупантам", - резюмировал Олещук.

Он также предположил, что в связи с предательством и темными уголовными грехами, Аброськин стал контролируемой фигурой. Поэтому его и использует сегодня украинская власть для любой грязной и незаконной работы.

"Серьезный компромат "крымского периода", который лежит где-то на высшем уровне МВД в "папке", и позволяет смотреть на него (Аброськина, - ред.) как на контролируемую фигуру (подозреваю, что компромат может касаться как раз месяцев после аннексии Крыма Россией)", - отметил Олещук, оказавшись на 100% правым.

Источник: Антикор