Во Львове горожане сожгли "бумажный Кремль" - ВИДЕО
Сегодня, 18 марта в центре Львова собрались граждане, которые призывали россиян не идти на избирательные участки. В знак протеста люди смастерили и подожгли макет Кремля. Запись появилась на видеохостинге Youtube.
Организаторы акции утверждают, что подобное "церемониальное" сожжение еще раз должно напомнить украинцам, что главный враг государства это не народ, а именно небольшая олигархическая клика, которая собралась вокруг личности Владимира Путина.
Ранее в Одессе неизвестный предупредил правоохранителей о минировании российского консульства в центре города.
Как сообщалось в "УРА-Информ", центральные улицы столицы находятся под бдительным контролем Нацгвардии и Нацполиции в связи с планирующимся акциями и мероприятиями, которые гражданские активисты будут проводить по случаю проведения президентских выборов в Российской Федерации.