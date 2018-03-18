Во Львове горожане сожгли "бумажный Кремль" - ВИДЕО

Организаторы акции утверждают, что подобное "церемониальное" сожжение еще раз должно напомнить украинцам, что главный враг государства это не народ, а именно небольшая олигархическая клика, которая собралась вокруг личности Владимира Путина.

Львовяне выкрикивали антироссийские лозунги и призывали европейские страны бойкотировать президентские выборы в оккупированном Крыму.

Ранее в Одессе неизвестный предупредил правоохранителей о минировании российского консульства в центре города.

Как сообщалось в "УРА-Информ", центральные улицы столицы находятся под бдительным контролем Нацгвардии и Нацполиции в связи с планирующимся акциями и мероприятиями, которые гражданские активисты будут проводить по случаю проведения президентских выборов в Российской Федерации.