16:33 18.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове горожане сожгли "бумажный Кремль" - ВИДЕО

Сегодня, 18 марта в центре Львова собрались граждане, которые призывали россиян не идти на избирательные участки. В знак протеста люди смастерили и подожгли макет Кремля. Запись появилась на видеохостинге Youtube.

Во Львове горожане сожгли

Организаторы акции утверждают, что подобное "церемониальное" сожжение еще раз должно напомнить украинцам, что главный враг государства это не народ, а именно небольшая олигархическая клика, которая собралась вокруг личности Владимира Путина.

Львовяне выкрикивали антироссийские лозунги и призывали европейские страны бойкотировать президентские выборы в оккупированном Крыму.

Ранее в Одессе неизвестный предупредил правоохранителей о минировании российского консульства в центре города. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", центральные улицы столицы находятся под бдительным контролем Нацгвардии и Нацполиции в связи с планирующимся акциями и мероприятиями, которые гражданские активисты будут проводить по случаю проведения президентских выборов в Российской Федерации.


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