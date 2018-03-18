02:00 18.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине хотят учредить Градостроительный кадастр

Украина планирует к 2021 году запустить в работу Градостроительный кадастр. Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

В Украине хотят учредить Градостроительный кадастр

По его словам, новая структура будет выполнять целый комплекс задач, главная из которых - это улучшение работы, роста и развития украинских мегаполисов. Кадастр будет заниматься учетом недвижимости, земель и проводить разграничение земельных участков.

В его задачи также будут входить:

- публичность и оперативность принятия управленческих решений распределения земель;

- улучшения инвестиционного климата;

-  упрощения и ускорения разрешительных процедур в сфере строительства;

- прозрачность процессов пространственного планирования;

- проектирования и строительства новых построек в городах.

"Внедрение кадастра позволит увеличить доходы местных бюджетов", - резюмирует Зубко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что его ведомство значительно увеличило материальную помощь регионам. 


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