В Украине хотят учредить Градостроительный кадастр

По его словам, новая структура будет выполнять целый комплекс задач, главная из которых - это улучшение работы, роста и развития украинских мегаполисов. Кадастр будет заниматься учетом недвижимости, земель и проводить разграничение земельных участков.
В его задачи также будут входить:
- публичность и оперативность принятия управленческих решений распределения земель;
- улучшения инвестиционного климата;
- упрощения и ускорения разрешительных процедур в сфере строительства;
- прозрачность процессов пространственного планирования;
- проектирования и строительства новых построек в городах.
"Внедрение кадастра позволит увеличить доходы местных бюджетов", - резюмирует Зубко.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что его ведомство значительно увеличило материальную помощь регионам.