В Китае зацвели первые вишни

Само вишневое дерево считается на востоке священным и почитаемым, однако зачастую его ассоциируют с японской сакурой, которая намного ниже своего "китайского родственника".

В большинстве в национальных парков деревья покрылись белыми, розовыми и красными лепестками. Первые бутоны пустили не только вишни, но и груши и сливы. Этот сезон для китайского туристического бизнеса особенно важен, так как миллионы туристов со всей Поднебесно, да и миры, съезжаются, чтобы запечатлеть подобную красоту.

Власти страны традиционно организовывают массовые мероприятия приуроченные к встрече весеннего сезона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 20 апреля по 27 мая все желающие могут посетить фестиваль тюльпанов "Вокруг света" в киевском Печерском ландшафтном парке на территории Певческого поля.