05:00 18.03.2018 | Общество | Новости
100188836:roman

В Китае зацвели первые вишни

В восточных провинциях Китая настоящая весна - зацвели первые фруктовые деревья. Об этом передает ТСН.

В Китае зацвели первые вишни

Само вишневое дерево считается на востоке священным и почитаемым, однако зачастую его ассоциируют с японской сакурой, которая намного ниже своего "китайского родственника".

В большинстве в национальных парков деревья покрылись белыми, розовыми и красными лепестками. Первые бутоны пустили не только вишни, но и груши и сливы. Этот сезон для китайского туристического бизнеса особенно важен, так как миллионы туристов со всей Поднебесно, да и миры, съезжаются, чтобы запечатлеть подобную красоту.

Власти страны традиционно организовывают массовые мероприятия приуроченные к встрече весеннего сезона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 20 апреля по 27 мая все желающие могут посетить фестиваль тюльпанов "Вокруг света" в киевском Печерском ландшафтном парке на территории Певческого поля.


Поделиться
Читайте также:
 
Huawei показала новую альтернативу iPhone - ВИДЕО Минздрав рекомендует спать не менее 7 часов в сутки В Украине хотят учредить Градостроительный кадастр В США умер известный хакер
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив