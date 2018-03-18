Украина никогда на поменяет своего проевропейского курса, - Порошенко

По его словам, вопрос членства Украины в Евросоюзе это дело времени, но не нескольких лет, как это может показаться для большинства граждан, а десятков лет кропотливой работы правительства в симбиозе с украсинким народом.

Порошенко уверен, что ему удалось установить курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС. Украина и далее будет продолжать путь реформ. На сегодняшний день ни одна европейская страна не может похвастаться такими успехами на пути интеграции, как это делает Украина.

Однако существует проблема, на которой постоянно акцентируют внимание европейские партнеры - это коррупция. Нам необходимо принимать все возможные меры, чтобы искоренить это явление из менталитета украинского общества навсегда.

"Мы будем отвечать критериям вступления, в том числе по борьбе с коррупцией", - подытожил украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава украинского государства Петро Порошенко подписал закон о снятии установленных до этого ограничений на кредитования малого и среднего бизнеса на подконтрольной Украине части Донбасса. Это позволит восточным регионам выходить на европейские рынки.