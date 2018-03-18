Минздрав рекомендует спать не менее 7 часов в сутки

Практика свидетельствует о том, что люди, которые спят по 9-10 часов в сутки наименее подвержены хроническим заболеваниям и проблемами с сердцем. Такие люди зачастую плохо ориентируются в социуме, невнимательны к деталям и забывчивы.

Человек, который любит работать ночью и не высыпается рано утром подвержен целому сонму болезней вроде: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления, увеличения веса и ожирения, нарушения иммунной системы, ухудшения психического здоровья, депрессии.

Хороший сон это не только крепкое здоровье, и чистый рассудок, это и целый заряд бодрого настроения на день. Мозг человека, который высыпается, наименее подвержен совершать ошибки или что-либо забывать.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине понизился возраст первого сигаретного опыта среди подростков.