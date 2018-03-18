Мероприятия в Украине прошли без серьезных нарушений, - полиция

В нескольких областных центрах и в Киеве сегодня собрались люди, в том числе и возле дипломатических учреждений России. Они пытались не допустить выборы президента этой страны на территории Украины.

На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, наиболее многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области, однако благодаря работе правоохранителей правонарушения допущены не были.

Вместе с тем в столице в полицию доставлены трое наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане Независимости. После проведения первоочередных действий правоохранители определятся с правовой квалификацией их действий, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Майдане в центре Киева сегодня состоялся организованный партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни Украины.

В ходе митинга участники акци разбирали металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколькими днями ранее, и к концу акции полностью их разобрали.