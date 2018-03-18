Хиллари Клинтон сломала запястье - ВИДЕО

Травму женщина получила во время туристического посещения Индии в штате Раджастан. Политик неудачно подвернула ногу и свалилась на пол, подняться ей помогли очевидцы и сопровождающий ее телехранитель.

Ее доставили в Goyal Hospital, где Клинтон провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Врачи порекомендовали Хиллари несколько дней провести в неподвижном состоянии, не поднимать тяжести и отказаться от путешествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп случайно попал в объективы телекамер, которые зафиксировали его лысину.