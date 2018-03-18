Huawei показала новую альтернативу iPhone - ВИДЕО

Сам прибор оборудован камерой 5,84 дюйма FHD+, телефон имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. В смартфон встроен процессор Kirin 659, а работает оно под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

Разрешение камеры гаджета составляет 16 Мп, их у смартфона целых две - фронтальная и задняя. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно эксперты аналитической компании Asymco назвали дату "смерти" телефонов компании Apple.