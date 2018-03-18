04:00 18.03.2018 | Общество | Новости
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Huawei показала новую альтернативу iPhone - ВИДЕО

Компная Huawei презентовала новую модель смартфона P20 Lite, который гораздо дешевле любого современного гаджета. Об этом передает The Verge.

Huawei показала новую альтернативу iPhone - ВИДЕО

Сам прибор оборудован камерой 5,84 дюйма FHD+, телефон имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. В смартфон встроен процессор Kirin 659, а работает оно под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

Разрешение камеры гаджета составляет 16 Мп, их у смартфона целых две - фронтальная и задняя. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно эксперты аналитической компании Asymco назвали дату "смерти" телефонов компании Apple

 


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