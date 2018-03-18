Боевики один раз нарушили решим тишины - ВИДЕО

К счастью, за сегодняшний день никто не пострадал. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба антитеррористической операции, сегодня российские наемные войска продолжили нарушать перемирие, объявленное в Минске.

На Донецком направлении на рассвете противник из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки.

Однако на Луганском направлении боевики незаконных вооруженных формирований придерживались режима полного прекращения огня. Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Напомним, за прошедшие сутки вдоль всей линии разграничения на востоке Украины пророссийские бандформирования один раз нарушили режим тишины.