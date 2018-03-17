Против чиновников генпрокуратуры проводят досудебное расследование

Руководство ГПУ обвиняют в легализации денежных средств или иного имущества Украины и Государственной фискальной службы Украины.

В ноябре 2017 года из Ливана в Одесский морской торговый порт пришло 7 контейнеров с сигаретами. В провел обыск следователь департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Станислав Химич, который действовал согласно постановлению Печерского районного суда Киева.

После проведенного обыска табачные изделия изъяли, но в судебном постановлении не указано о причинах такого решения следователя ГПУ. Всего было отобрано чуть более 3,6 млн пачек сигарет, которые затем передали для хранения ООО "Скай Лайн" на одесский склад.

Директор предприятия отказал детективам НАБУ в требовании показать документы приема-передачи сигарет. Во время допроса руководитель "Скай лайн" не смог назвать количество пачек сигарет, принятые им на хранение.

Сотрудники НАБУ подали ходатайство, в котором сообщили, что ГПУ получило разрешение следователя судьи на уничтожение контрабандных табачных изделий. Как подозревают детективы, утилизация сигарет может быть фиктивной, а в дальнейшем они без уплаты пошлины могут переданы третьим лицам для реализации. В НАБУ подозревают в причастности к схеме также должностных лиц ГФСУ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины внесла в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.