Прогноз погоды в Украине

На севере государства в Киевской, Харьковской и Сумской областях днем ​​будет идти снег, метели, на дорогах ожидается гололедица. Температура в течение суток опуститься до 5-9 градусов ниже нуля.

На западе температурный уровень будет составлять днем 7-8 со знаком минус, ночью эта планка может упасть до 10-12 ниже нуля.

В южных областях и центре - Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ожидаются небольшие осадки, температура на термометрах покажет от 2-3 до 9-11 ниже нуля.

Киев уже с утра будет засыпать снегом, ветер в столице северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 3-5 с минусом днем, ночью показатели упадут до 7-8 градусов мороза. Такая погода в городе продержится все выходные.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие дни Украина на две трети своей территории покроется красным уровнем угрозы в результате ухудшения погоды.