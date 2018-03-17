10:37 17.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацполиция продолжает раскрывать деятельность ОПГ

В январе-феврале 2018 года правоохранителям удалось ликвидировать 60 организованных преступных групп. Об этом передает первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Нацполиция продолжает раскрывать деятельность ОПГ

В опубликованный Аброськиным статистике видно, что в 2014 году полиции удалось прекратить деятельность лишь 44 ОПГ, что на 23 процента меньше, чем в текущем году.

В прошлом году Нацполиция разоблачила подрыбвную работу лишь двух групп пророссийских наемников на территории Украины, так называемые "пятые колонны".

Заместитель подробно рассказал о деятельности всех задержанных: семь ОПГ имели межрегиональный характер, три - транснациональный, шесть - были созданы на этнической основе, 16 выявленных ОПГ причастны к незаконному обороту наркотиков, еще 5 - к незаконному обороту оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин поведал о деталях создания нового департамента по противодействия организованным преступным группировкам.


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