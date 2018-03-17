На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранения режима тишины

Об этом передает пресс-центр Генштаба.

Небывалая тишина сохраняется практически на всей линии разграничения. Только на Луганском направлении БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. В результате обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.

По всей линии фронта от Донецкого до Мариупольского направления провокаций со стороны пророссийских бандформирований замечено не было. ВСУ, однако, усилили охрану границ и КПП на случай возможной эскалации конфликта.

В Генеральном штабе подобное "временно перемирие" связывают с грядущим процессом открытия избирательных участков на территории Крыма, Украины и территорий, где на данный момент проживают российские граждане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера на востоке Украины на вдоль всей линии разграничения не было зафиксировано ни единого обстрела со стороны боевиков ДНР-ЛНР.