09:39 17.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188794:roman

На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранения режима тишины

За прошедшие сутки в зоне ведения боевых действия на востоке Украины был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

На востоке Украины боевики продолжают

Об этом передает пресс-центр Генштаба.

Небывалая тишина сохраняется практически на всей линии разграничения. Только на Луганском направлении БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. В результате обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.

По всей линии фронта от Донецкого до Мариупольского направления провокаций со стороны пророссийских бандформирований замечено не было. ВСУ, однако, усилили охрану границ и КПП на случай возможной эскалации конфликта.

В Генеральном штабе подобное "временно перемирие" связывают с грядущим процессом открытия избирательных участков на территории Крыма, Украины и территорий, где на данный момент проживают российские граждане. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера на востоке Украины на вдоль всей линии разграничения не было зафиксировано ни единого обстрела со стороны боевиков ДНР-ЛНР. 


Поделиться
Читайте также:
 
Прогноз погоды в Украине Экономика Украины все еще остается сильно зависимой от импорта - ФОТО Месси вновь пестрит на обложках футбольных журналов - ФОТО Евросоюз готовит новые санкции против Ирана
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив