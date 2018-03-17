На Тернопольщине женщина проткнула ножом живот бывшего мужа

Сорокапятилетний мужчина, проживающий в Бучацком районе едва не погиб после ссоры с бывшей супругой. Женщина воткнула в него нож во время конфликта. Об этом сообщает Генеральное управление национальной полиции в Тернопольской области

Экс-супруги совместно проживали после развода в доме потерпевшего. Вечером 16 марта хозяйка готовила ужин в то время, когда бывший возлюбленный вернулся домой в состоянии легкого алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора.

Разгневавшись, женщина импульсивно воткнула в живот экс-супруга нож, которым к его приходу нарезала овощи. Когда женщина пришла в себя от ситуации, она вызвала скорую помощь. Сотрудники медицинской службы сообщили об инциденте правоохранительные органы.

Мужчина потерял две с половиной литра крови. В данный момент он находится в реанимации. Медики борются за его жизнь.

Его бывшую супругу полицейские обвинили в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, согласно Уголовному кодексу Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве неизвестный с ножом напал на мужчину, от чего 37-летний киевлянин скончался в карете скорой помощи.