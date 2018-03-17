На Ровенской АЭС начался ремонт второго энергоблока

В официальном уведомлении предприятия говорится, что работа подраздельной структуры АЭС была приостановлена для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Все сотрудники, работающие на этом участке АЭС, временно переведены на работы на энергоблоки №1 и 4.

На данный момент функционировать продолжают два энергоблока. Проведения планового ремонта никак не повлияет на перебои с электроэнергией. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на время приостановки работы блока зафиксировано не было.

Напомним, что в Украине продолжают функционировать 12 энергоблоков на трех АЭС. Плановые ременты станций были заложены в Гобюджет-2018 еще в прошлом году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, 11 марта был отключен четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции от энергосети для проведения среднего планового ремонта.