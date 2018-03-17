Итоги выборов в Италии: перемена сил "слева-направо" или очередной этап трансформистской политики - ФОТО, ВИДЕО

Согласно подсчетам бюллетеней избирательных урн, в проигрыше осталась ранее правящая коалиция во главе с Маттео Ренци и Демократической партии, которую он представлял – они набрали всего 22 процента голосов.

Соперничество возникло и между теми, кто же займет премьерское седалище – ведь молодой 32-летний Сальвини принципиально не хочет уступать эту должность кому-то из протежируемых Берлускони людей.

Напомним, что итальянский президент может беспрепятственно назначить лидера правительства только при 40-процентной поддержке его политической силы. Уже 23 марта депутаты соберутся, чтобы начать, так называемый "второй избирательный тур", но уже в стенах итальянского Сената и Палаты депутатов. Так, что выборы, по мнению автора еще не закончены, цели не достигнуты, а суть избирательного процесса покамест не отображает реальных ожиданий итальянского общества.

Для того, чтобы понимать шансы и реальность будущих коалиционных и правительственных ротаций мы попробуем применить метод сравнительного анализа. Рассматриваемые нами объекты и субъекты итальянской избирательной кампании имеют слишком "смешанные" взгляды, форму организации, социальную базу, способы влияния и критерии оценки всего того, что происходит с Италии и за ее пределами.

Стоит начать с движения "5 звезд", которое возглавляет Лиуджи ди Майо. Это евроскептическая, популистская, правого толка интернет-партия. Командное руководство партии использует реакционные лозунги и темы для привлечения электората. Своих сторонников они набирают через опросы в социальных сетях и на своих веб-порталах Tze Tze и La Fucina. Программа движения очень проста – сокращение налогов, справедливая пенсионная реформа, расширение программы антимиграционной политики, легализация легких наркотиков и гомосексуализма.

Представители "5 звезд" используют спекулятивную риторику по выходу страны из Евросоюза, о подаче заявки на выход из НАТО, критикуют американское военное присутствие на европейском континенте, ну и конечно же бичевание предшественников во всех кризисных ситуациях в стране. Успех на текущих итальянских выборах партии удалось завоевать благодаря тому, что на них впервые смогли пойти особы поколения 2000-годов – "нулевое поколение". Именно им на своей шкуре пришлось испытать тяготы экономического кризиса 2008 года, миграционного кризиса 2011-2013 годов и долговых обязательств перед МВФ и ЕС, которые налоговым бременем легло на плечи их родителей. Это люди возрастом от 18 до 35 лет, которые наиболее подвержены рискам безработицы, а он на сегодняшний день в стране составляет около 35-37 процентов.

Как результат – настроение молодежи маргинализировалось, и потому движение "5 звезд" удачно показало себя на волне парламентских выборов. Правда, не стоит забывать, что после окончания выборов всегда наступает "социальное протрезвление", ведь совершенно понятно, что руководящие звено партии занимают гражданские деятели, активисты и волонтеры, которые никогда ранее не занимались управлением государством. Лидеры "5 звезд" явно уступают по респектабельности таким аксакалам, вроде Беролускони или Антонио Таяни, которого президент Матарелла хотел бы видеть в кресле премьера.

Вторыми евроскептицистами в избирательной гонке выступили представители движения "Лиги Севера". Данная партия выступает за федерализацию государства, что, по их мнению, связано с неравномерным распределением ресурсов и доходов "бедного юга и богатого севера". "Лига" имеет мощную электоральную поддержку в таких экономически развитых регионах как Венето, Ломбардию и Пьемонт и Лигурия. Политическое движение возглавляет 32-летнего Маттео Сальвини, который позиционирует себя в качестве молодого политика готового бросить вызов управленцам старой формации. И, если в начале своей карьеры в "Лиге Севера" он и его соратники использовали протестные настроение в обществе на фоне экономических трудностей, с которыми продолжала сталкиваться Италия на протяжении последних лет (в стране только в 2018 году наметился позитивный рост экономики на уровне 1,5 процентов, что в сравнении с другими европейскими странами выглядит очень мизерно). То теперь Сальвини стал "злоупотреблять" темой борьбы с нелегальными мигрантами, которых сейчас в стране насчитывается до 500 тыс человек.

Это принесло "Лиге Севера" дополнительные политические очки, ведь активная информационная кампания партии совпала с 2016 годом, когда Турция частично отказалась быть перевалочным пунктом для беженцев. Как результат – потоки мигрантов хлынули на и без того "почерневшую" Италию, а для Сальвини это был дополнительный повод, чтобы раскритиковать не только внутреннюю политику Рима, но и европейский курс "открытых дверей". Последний нежелательный для лидеров Евросоюза кандидат, так как он выступает еще и за отмену санкций против России.

В союзе с "Лигой" выступил 81-летний Сильвио Берлускони со своей силой "Вперед Италия". Он не сможет занимать премьерское кресло палаццо Киджи, а путь его политического успеха и краха давно прошел. Без всяких усилий ему удалось уловить настроения той фиксированной части итальянского общества, которое прониклось ностальгией за его одиозным премьерством, дав шанс яркой политической фигуре еще раз попробовать сформировать итальянское правительство. Как Сальвини и ди Майо Берлускони использовал личные преимущества максимально качественно. На своем "родном поле" - на телевидении, радио, газетах и журналах, в социальных сетях ему удалось достучаться до сердец «ядерного электората», который всегда голосует за Сильвио. Политической силе медиамагната удалось набрать немного-немало 17 процентов голосов итальянских граждан и теперь авторитет Берлускони может многое поменять в процессе формирования коалиции. Ведь известно, что президент Матарелла иногда консультируется с ним по некоторым вопросам.

На этих выборах впервые за десяток лет проявились новые тенденции и особенности для итальянской politics:

- это противостояние двух лагерей – евроинтеграторов и евроскептиков;

- появления "третьей" в контексте "правые-левые" стороны борьбы в виде движения "5 звезд";

- небывалая активность молодежи в ходе избирательного процесса;

- появление "новых лиц" в политике и их очень молодой возраст;

- активное использование интернет сети для ведения агитационной кампании;

- большое количество популистических партий, которые попали в парламент;

- отсутствие явного лидера на пост премьера.

Казалось бы, что в подобной ситуации, когда ни одна из политических сил не набрала большинства, а сами партии имеют очень разную специфику, возможность формирования коалиции и правительства может затянуться на месяцы. Но для исторической традиции Италии конца ХIХ – начала ХХ веков характерно такое понятия, как "трансформизм". Это способность узкого круга политических фигур разных сил формировать разные по взглядам и идеологии, что называется "тупиковые" коалиции, которые тем не менее способны работать.

Вероятной рассматриваются несколько вариантов коалиций:

- "вынужденный" дуэт Сальвини-Берлускони с Демократической партией Паоло Джентилони во главе с Маттео Сальвини. Напомним, что "Вперед Италия" и "Лига Севера", которые представляют консервативное крыло парламента, до выборов находились в оппозиции друг к другу, так что подобный союз "умеренных" возможен, но маловероятен;

- тандем "5 звезд" и "Лиги Севера". Обе партии схожи идеологически – они евроскептики, однако каждая хочет обладать "пальмой первенства" и гнуть только свою линию в реализации программы изменений в стране. Однако тут сталкиваются интересы Сальвини и ди Майо – первый ни за что не уступит пост премьера, а второй заявил, что "не будет ни с кем сотрудничать в Палате депутатов". Непродолжительная коалиция;

- стратегия компромисса, микс представителей трех партий в правительстве во главе с Антонио Таяни, которого будет назначать Серджио Матарелла.

Таким образом, в Италии процесс подготовки к выборам начался на следующий день после них. Само решение проводить досрочные выборы подтвердило факт политического кризиса в государстве. Статистика отданных голосов показала, что итальянское общество давно устало от постоянного влияния и содержания мигрантов, и что люди сильно недовольны экономической ситуацией в Италии, которая находится в "группе B" среди стран-членов европейской семьи. Рим в очередной раз проявил политическую волю, чтобы с помощью демократических процедур вновь завести институты управления в либеральном государстве.