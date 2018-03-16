19:21 16.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Затишье перед бурей: боевики временно прекратили обстреливать позиции ВСУ

На востоке Украины сегодня, 16 марта вдоль всей линии разграничения не было зафиксировано ни единого обстрела со стороны боевиков ДНР-ЛНР. 

Затишье перед бурей: боевики временно прекратили обстреливать позиции ВСУ

Об этом передает пресс-служба Генштаба.

Сообщается, что с 8:00 по 18:00 украинские военные на фиксировали провокаций со стороны пророссийских бандформирований. Впервые за март боевики придерживаются всеобъемлющего перемирия на линии разграничения конфликтующих сторон.

Украинские солдаты придерживаются аналогичного режима тишины, военные продолжают контролировать восточной фронт вдоль линии разграничения на Донецком, Луганском и Мариупольском направлении. 

В Генеральном штабе подобное "временно перемирие" связывают с грядущим процессом открытия избирательных участков на территории Крыма, Украины и территорий, где на данный момент проживают российские граждане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский Союз не признает выборов президента России, которые планируют провести российские власти на территории аннексированного Крыма. 


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