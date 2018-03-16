В Волынской области дети учатся в три смены в сельской школе

Дело в том, что из-за малого количества классов, учебное заведение не может вместить в себе всех детей. Так, на занятия в учебное заведение ходят 240 детей, хотя здание вмещает в три раза меньше учеников.

На всех классов не хватает и поэтому младшие дети учатся в соседнем клубе, но для того, чтобы поесть или хотя бы попить воды, им приходится каждый раз переходить дорогу.

Таже известно, что в помещении уже длительное время не было ремонта, течет крыша. Однако несмотря на ряд проблем директор школы пытается видеть кроме негатива и позитив.

По словам директора, все должно измениться в лучшую сторону, как только проведут тендер.

"Вот окна сделали, печка новая", - радуется директор Анатолий Хельчик.

В свою очередь родители жалуются, что здание плохо отапливается, дети на уроках сидят в верхней одежде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Кротовщина Полтавской области горела школа. К счастью, никто из детей не пострадал. Вместе с тем спасатели с учебного заведения эвакуированы около 60-ти детей.