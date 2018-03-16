13:31 16.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188735:labazovych

В Волынской области дети учатся в три смены в сельской школе

В селе Стохибовка Волынской области школьники учатся в три смены. Что послужило причиной такого обучения и как справляются с такой нагрузкой дети, сообщаеться в сюжете ТСН.

В Волынской области дети учатся в три смены в сельской школе

Дело в том, что из-за малого количества классов, учебное заведение не может вместить в себе всех детей. Так, на занятия в учебное заведение ходят 240 детей, хотя здание вмещает в три раза меньше учеников.

На всех классов не хватает и поэтому младшие дети учатся в соседнем клубе, но для того, чтобы поесть или хотя бы попить воды, им приходится каждый раз переходить дорогу.

Таже известно, что в помещении уже длительное время не было ремонта, течет крыша. Однако несмотря на ряд проблем директор школы пытается видеть кроме негатива и позитив.

По словам директора, все должно измениться в лучшую сторону, как только проведут тендер.

"Вот окна сделали, печка новая", - радуется директор Анатолий Хельчик.

В свою очередь родители жалуются, что здание плохо отапливается, дети на уроках сидят в верхней одежде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Кротовщина Полтавской области горела школа. К счастью, никто из детей не пострадал. Вместе с тем спасатели с учебного заведения эвакуированы около 60-ти детей.


Поделиться
Читайте также:
 
Кабмин готов разорвать сотрудничество с Россией, - Гройсман Михаил Ходорковский: "Каков будет следующий этап? Вирус? Биологическое оружие?" Польша упростит трудоустройство для иностранцев В Германии столкнулись два трамвая, пострадали 43 человека - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив