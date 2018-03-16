В Украине уменьшился возраст рожениц

Данные исследование свидетельствуют о том, что каждая пятая украинка переживала свой первый опыт беременности в возрасте от 15 до 19 лет. Большая часть женщин считает, что "золотой возраст" для начала материнства составляет 25-27 лет.

Около 7 процентов девушек впервые рожает в возрасте от 30 лет, меньше всего рожениц насчитали в возрасте от 40 лет - меньше 1,2 процента.

Специалисты ведомства утверждают, что ранние случаи беременности связаны с труднодоступностью для населения услуг здравоохранения, лекарств и медицинских товаров, контрацептивов, а также получение информации относительно самооценки состояния здоровья, возможных заболеваний или последствий раннего материнства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине понизился возраст первого сигаретного опыта среди подростков.