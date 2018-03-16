16:30 16.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Сети показали фото "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке

Жители оккупированного Донецка в социальных сетях показали в каком состоянии сейчас находится стадион "Донбасс Арены", которую год назад "национализировали" боевики.

В Сети показали фото

Соответствующие снимки опубликовал на своей Facebook-странице итальянский фотограф Джорджио Бианчи.

Так, в одном из сообществ в соцсети люди пишут: "Наша красавица "Донбасс Арена" в Донецке. Стоит одинокая, никого там нет, даже утки улетели с пруда. Жалко, правда?", - написал один из пользователей города.

Дорогостоящий футбольный газон засыпало снегом, а поврежденное в результате взрывов остекление здания так и не восстановили.

"Ни футбола, ни концертов, ни продуктов… Кому оно мешало - ну и раздавали бы дальше - или что, у нас уже нет тех, кто нуждается, уже все процветают? Блин, как жалко все-таки стадиончик! Сейчас прям мрак какой-то, аж до слез", - жалуется местный житель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированном Донбассе все чаще открываются новые магазины и супермаркеты с разным ассортиментом продуктов, в которых цены достигают верхней границы торгового канала.


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