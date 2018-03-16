В пятницу в Украине местами пройдут дожди, на севере - мороз

Лишь на север переместится порция более прохладного воздуха. Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, небольшой дождь и мокрый снег.

Днем на западе умеренные осадки. На дорогах, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 2-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Весь день будет идти снег и к вечеру достигнет наибольшей силы. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-5 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 1-3 градуса мороза.

На западе Украины ночью небольшой мокрый снег с дождем, только в Закарпатье без существенных осадков, днем дождь, в Волынской и Ровенской областях мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 4-11 градусов.

На севере страны небольшой снег, только ночью в Черниговской и Сумской областях без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 1-9 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров будут колебаться от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза.

В центре Украины облачно, небольшой мокрый снег с дождем, только в Полтавской и Днепропетровской областях без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем будет от 0 до 7 градусов тепла.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем потеплеет до 2-7 градусов.

На юге Украины облачно, небольшой дождь, в Херсонской и Запорожской областях без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем потеплеет до 3-8 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память протоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена заметили, какова середина марта - таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.