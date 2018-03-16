В четверг в зоне АТО боевики четыре раза открывали огонь - ВИДЕО
За прошедшие сутки пятницу, 15 марта, незаконные вооруженные формирования четыре раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
К счастью, пострадавших среди украинских военных нет. Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям ВСУ неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.
Напомним, начиная с утра 15 марта боевики с российскими наемными войсками обстреляли боевые позиции воинов АТО на Донбассе. Нарушая перемирие, образовавшееся в прошлые сутки 14 марта, боевики дважды применили огонь.