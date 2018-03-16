В четверг в зоне АТО боевики четыре раза открывали огонь - ВИДЕО

К счастью, пострадавших среди украинских военных нет. Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям ВСУ неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

На Донецком направлении из 82 мм минометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреляли защитников Водяного и Лебединского.

Напомним, начиная с утра 15 марта боевики с российскими наемными войсками обстреляли боевые позиции воинов АТО на Донбассе. Нарушая перемирие, образовавшееся в прошлые сутки 14 марта, боевики дважды применили огонь.