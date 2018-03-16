08:59 16.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188690:Polishuk

В четверг в зоне АТО боевики четыре раза открывали огонь - ВИДЕО

За прошедшие сутки пятницу, 15 марта, незаконные вооруженные формирования четыре раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В четверг в зоне АТО боевики четыре раза открывали огонь - ВИДЕО

К счастью, пострадавших среди украинских военных нет. Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям ВСУ неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

На Донецком направлении из 82 мм минометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреляли защитников Водяного и Лебединского.

Напомним, начиная с утра 15 марта боевики с российскими наемными войсками обстреляли боевые позиции воинов АТО на Донбассе. Нарушая перемирие, образовавшееся в прошлые сутки 14 марта, боевики дважды применили огонь.


Поделиться
Читайте также:
 
Жертвами обрушения моста в Майами стали около девять человек - ФОТО Вопрос освобождения заложников серьезно осложняется, - Геращенко В Доброполе в жилом доме прогремел взрыв, погиб мужчина "Динамо" проиграло "Лацио" и покинуло Лигу Европы
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив