Укргазбанк обокрали на 250 млн гривен

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которой выдвинули подозрение в незаконном завладении 250 млн гривен государственного Укргазбанка.

Полицейские выяснили, что задержанная о предварительному сговору с другими лицами подделывала ряда документов по отчуждению кредитного портфеля Укргазбанка. Она умышленно действовала под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений.

После ее приступления банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривен незаконно выбыло из-под его ипотеки.

38-летней злоумышленнице сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, согласно ходатайству прокуратуры. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины в четверг, 15 марта, продолжил применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер в сторону российских государственных банков.