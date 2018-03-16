Украинские синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на водоемах страны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, предвидится продолжение подъемов уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями с выходом воды на поймы с последующим их затоплением.

При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и силового стока. Кроме того, по данным синоптиков, ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход.

Также синоптики напомнили, что в горах Закарпатской области сегодня, 16 марта, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Поэтому есть большая вероятность схода отдельных природных средних и больших лавин. При этом в горах Львовской и Ивано-Франковской областей умеренный уровень снеголавинной опасности.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", погоду большей части территории Украины, 16 мартра, будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса.