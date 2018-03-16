09:21 16.03.2018 | Общество | Новости
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Сирийцы призывают блокировать провождение чемпионата мира по футболу в России

Больше 20 правовых организаций Сирии обратились к мировому сообществу бойкотировать ЧМ-2018, который будет проходить в России. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сирийцы призывают блокировать провождение чемпионата мира по футболу в России

Обращение его авторы адресовали властям Великобритании, Германии, США и Франции.

По мнению правозащитников, российские власти должны повлиять на президента Сирии Башара Асада и заставить его прекратить бомбардировки. Прежде всего должна быть прекращена осада Восточной Гуты.

Известно, что 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся в осаде. В них ограничен доступ к продовольствию, питьевой воды, медикаментов и электричества.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Германии выступило с резкой критикой в ​​адрес России после провала консультаций в Совете безопасности ООН по резолюции о перемирии в Сирии. Представитель МИД ФРГ заявил, Россия встала на защиту режима Асада, который грубо нарушил международное право.


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