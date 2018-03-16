08:39 16.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Савченко попала в базу данных "Миротворца" – ФОТО

Депутат Верховной рады, Герой Украины Надежда Савченко попала в базу данных сайта "Миротворец", по обвинению предательства родины.

Савченко попала в базу данных

Соответствующая информация размещена в разделе Чистилище. Там указано, что она "Изменник родины и пособник террористов".

Отмечается, что на сайте нардеп Надежда Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу России и пророссийских террористических организаций. Также ей приписывают подготовку к государственному перевороту страны.

Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет "неопровержимые доказательства" того, что Савченко готовила теракт в здании Рады.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", после всех обвинений Рада исключила Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Луценко также попросил парламент разрешить привлечь депутата к уголовной ответственности, задержать и арестовать.


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