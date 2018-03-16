Обвиняемого в теракте лондонского метро признали виновным

Отмечается, что само происшествие произошло 15 сентября 2017 года. Гражданин Ирака Ахмед Хассан, который претендовал на убежище, был осужден после того, как его самодельное устройство сработало на станции Parsons Green на западе Лондона. В результате взрыва тридцать человек были ранены.

Судья ведущий это дело Геддон-Кейв заявил, что Хасан приговорен при наличии "неопровержимых доказательств".

Сам же подросток признался в содеянном, он сделал бомбу путем смешивания мощного, но нестабильного взрывчатого вещества. Однако он отрицает, что хотел кого-то убить.

Во время судебного заседания парень рассказал, что сделал бомбу от скуки и хотел привлечь к себе внимание. Известно, что оба родителя Хасана умерли, когда ему было шесть, и он обвинял Великобританию в смерти своего отца во время воздушного налета на Багдад. Он также жаловался на продолжающиеся авиаудары против своей страны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Могадишо неизвестные организовали автомобильный теракт. По предварительной информации правоохранителей, было активировано детонаторы в двух автомобилях, после чего неизвестные открыли стрельбу по мирным жителям.