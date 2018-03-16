Новый уровень игры: SL Casino Riga в Латвии

SL Casino Riga начало принимать гостей в конце 2017 года в изысканном отеле Кемпински. Элегантный игорный дом имеет отдельный вход, предлагает безупречный сервис, открывает все возможности для приятной игры и отдыха.

Где находится SL?

Для размещения неслучайно выбран пятизвездочный Grand Hotel Kempinski. Этот комплекс открылся осенью после генеральной реставрации и переоформления. Когда-то богемный и популярный в XIX веке отель "Рим", носивший в советское время имя "Рига", теперь превратился в элегантный гостиничный дом.

Для создания интерьеров была приглашена студия AlexKravetzDesign с невероятно знаменитым дизайнером Алексом Кравецом. Именно британский мастер на протяжении последнего десятилетия занимался преобразованием и созданием новых стилей для лучших европейских отелей.

Также Grand Hotel Kempinski идеально расположен: самый центр латвийской столицы рядом со всеми значимыми достопримечательностями, не более двадцати минут до международного аэропорта. Благодаря открытию SL появился элитный VIP казино отель в Риге.

Преимущества SL Casino

SL Casino занял место в VIP-нише, в которой работает не так много игорных домов. Оформление выполнено в стиле арт-деко с использованием английских ковров, итальянских тканей, зеркал, деревянной мебели и европейских элементов декора. Дополняет атмосферу мягкое освещение.

Для игры и приятного отдыха выделена обширная территория в 600 квадратных метров. Игорные залы расположены на двух этажах. Принимает гостей более 100 сотрудников, говорящих на нескольких языках: латышском, русском и обязательно английском.

Первый этаж отдан под слот-зал и спорт-бар. Для удобства посетителей организован отдельный вход. В SL работают новейшие игровые автоматы от прекрасно себя зарекомендовавших разработчиков Novomatic, IGT, Aristocrat, EGT и т. д. Поклонники слотов также оценят наличие слот-лотерей, которые позволяют в дополнение к основному выигрышу получить еще и слот-джекпот.

Небольшой спортивный бар задуман как уютное место для спортивных болельщиков. Здесь приятно болеть за любимые команды и наслаждаться хорошими напитками.

Второй этаж казино (Латвия) оформлен для игры на столах, их всего 10. Здесь есть несколько видов рулетки, карточные столы для игры в покер, блекджек и баккара. Отдельно оборудован VIP-зал для игры с высокими ставками, в котором вы можете рассчитывать на максимальный комфорт и уединение. Для релакса создана элегантная лаунж-зона.

В казино соблюдаются правила ответственной игры, выработанные за четверть века в сети Шангри Ла. Благодаря этому казино в Минске, Тбилиси и Ереване пользуются популярностью и уважением гостей. Грузинское подразделение является обладателем награды Золотой бренд как лучший игорный дом страны. SL Casino Riga также работает с соблюдением выработанных высоких стандартов.

Мероприятия и шоу

Все казино Shangri La кроме широких игорных возможностей предлагают развлечения на любой вкус: розыгрыши, мероприятия и шоу. Это еще одна причина популярности сети. Казино SL с момента открытия устраивает яркие вечеринки в Риге.

Так как открытие состоялось в холодный сезон, все гости смогли принять участие в "Зимних забавах". В течение нескольких недель счастливчики смогли получить солидный призовой фонд – 30 000 евро!

Для слот-игроков в 2018 году организованы Горячие среды и пятницы. Это возможность дополнительно к своему выигрышу на игровых автоматах сорвать слот-джекпот в размере нескольких сотен евро.

Развлечения и шоу регулярно обновляются, неизменным остается только превосходный сервис и игра в любимые игры без ограничений.

Источник: sl-casino.lv.