На Львовщине полиция задержаны 15 человек за кражу дизтоплив - ФОТО

Злоумышленники выкачали 163 тонны дизельного топлива компании Прикарпатзападтранс. Таким образом, компании причинен ущерб на 4,1 миллиона гривен.

Об этом в пятницу утром, 16 марта, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По ее словам, 14 марта группировка расширила свою противоправную деятельность, чтобы и дальше перекачивать нефтепродукты на территории Львовской области. Для этого они "врезались" в систему магистральных нефтепроводов Дружба.

На этом этапе преступная деятельность группы была приостановлена, - написала она, добавив, что силовики в течение последних двух дней провели 42 обыска, обнаружили и изъяли три единицы оружия, в том числе автомат и пулемет, похищенных 60 тонн горючего, наличные средства, драгоценности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ совместно с полицией в Мариуполе конфисковали около 45 тонн фальсифицированных нефтепродуктов. Злоумышленники осуществляли незаконное изготовление, хранение и сбыт горюче-смазочных материалов. В результате проверки было изъято нефтепродуктов на общую сумму свыше миллиона гривен.