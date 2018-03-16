Минздрав предупреждает: в Украине массово скуривается молодежь

Данные проведенного исследования свидетельствуют об ужасающей статистике - каждый пятый украинец в возрасте от 12 лет употребляет табачные изделия.

Причем, около 40 процентов из общего показателя имеют солидный стаж курения - от 20-ти и больше лет.

Отметим, что в последнее время процент курящих женщин значительно уменьшился в сравнении с мужчинами:

- среди взрослых мужчин курит 43 процентов лиц в возрасте 18-59 лет и 23 процентов лиц нетрудоспособного возраста;

- 7 процентов женщин в возрасте 18-58 лет;

- среди подростков в возрасте 16-17 лет курят 6 процентов юношей и 2 процента девушек;

Только 35 процентов сознались, что в среднем выкуривают за сутки от 6 до 10 сигарет, 32 процента выкуривают пачку в день, а это - от 16 до 20 сигарет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-сентябре 2017 года украинцы купили рекордное количество сигарет.